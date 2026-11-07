Las Regueras reivindica el valor de la castaña valduna con su certamen anual

LAS REGUERAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Las Regueras celebrará este sábado y domingo, 7 y 8 de noviembre, el XXVI Certamen-Exposición de la Castaña Valduna, una cita que reunirá en Santullano a productores, asociaciones y visitantes en torno a este producto tradicional del concejo, con un programa que incluye actividades gastronómicas, culturales y divulgativas.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Las Regueras en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Castaña Valduna (Arecasval), busca poner en valor esta variedad de castaña, vinculada a la historia, el paisaje y la tradición agraria del municipio.

La inauguración tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas con el pregón del director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Principado de Asturias, David Villar. La jornada incluirá un taller participativo de injertos de castaño, una degustación de tortos de maíz y castaña, una muestra de oficios tradicionales, espectáculos de magia y actuaciones de tonada asturiana y humor.

La programación continuará mañana con un taller infantil centrado en la elaboración de sidra y una cata comentada de sidras asturianas guiada por la enóloga Cristina Castaño. La clausura está prevista para las 14.00 horas e incluirá la entrega de premios de los concursos de platos y lotes de castañas, además de distintos reconocimientos.

De forma paralela durante las dos jornadas, los asistentes dispondrán de un mercado de artesanía y productos agroalimentarios, actuaciones de música tradicional, el reparto gratuito de plantones de castaño y el popular amagüestu. Asimismo, la hostelería de la zona se ha sumado a la cita mediante la oferta de las Jornadas del Pote con Castaña.