Relevo generacional: CAPSA moviliza 10M€ para atraer jóvenes al sector lácteo asturiano

El Director De Inversión De Impacto Y De Innovación Abierta En Capsa Food (Grupo Central Lechera Asturiana), Rubén Hidalgo, Ha Presentado Este Jueves La Estrategia De Innovación Social 'Territorio Lácteo', Impulsada A Través De CAPSA IMPACT, Con La Que - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de inversión de impacto y de innovación abierta en Capsa Food (Grupo Central Lechera Asturiana), Rubén Hidalgo, ha presentado este jueves la estrategia de innovación social 'Territorio Lácteo', impulsada a través de CAPSA IMPACT, con la que el grupo lácteo prevé movilizar unos diez millones de euros, de aquí a 2030.

Hidalgo, en declaraciones a Europa Press antes de la presentación de la citada estrategia en el Museo Pueblo de Asturias, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha destacado que se trata de un esfuerzo adicional que hacen específicamente para abordar el problema del relevo generacional del sector lácteo en Asturias.

Según él, el resolver el reloj generacional tiene que ver con tres patas: actuar, saber, querer y poder. Ha explicado, en este sentido, que se busca que puedas ir a vivir en un pueblo, tengas vivienda accesible, tengas servicios de proximidad y, desde un punto de vista financiero de servicios y seguros, puedas hacer frente a lo que supone una ganadería.

Del lado del querer, ha señalado que quieren hacer proyectos culturales que vuelvan a explicar a la gente joven que trabajar en el campo es "maravilloso", y de igual manera el hacerlo en el sector lácteo, que puedes ganarte muy bien la vida y tener una buena calidad de vida trabajando en el campo.

En cuanto a la tercera pata, el saber, ha anunciado que van a hacer una acción formativa en tres fases. El primer año será de cuatro meses de especialización en técnicos de ganadería.

A continuación, buscarán la especialización ya oficial. Sobre ello, ha apuntado que junto al Servicio Público de Empleo intentarán diseñar una carrera profesional "solvente" para que la gente que esté familiarmente vinculada o que sea de fuera y quiera trabajar dentro del sector, pueda hacerlo. Ha señalado, sobre todo ello, que aspiran a llegar a diez personas el primer año.

Se enmarca esta formación en la Paraíso Natural Academy, una nueva línea concebida para responder a la falta de perfiles cualificados, favorecer el relevo generacional y abrir oportunidades de empleo y arraigo en las comarcas rurales.

Desde Central Lechera Asturiana se ha hecho referencia, a través de una nota de prensa, a que el diagnóstico social territorializado constata una clara "paradoja del arraigo".

En este caso, han señalado que las personas encuestadas valoran el territorio para vivir con un 6,2 sobre 7, pero la puntuación desciende al 5,0 cuando se pregunta por sus oportunidades para trabajar. Se constata que la calidad de vida no basta por sí sola para fijar población.

El empleo aparece como la primera prioridad para el 64 por ciento de las personas consultadas. Sin embargo, el relato dominante no es que falte trabajo, sino que existen puestos que no se cubren porque las condiciones de acceso, cualificación o proyecto de vida no resultan suficientemente atractivas.

La vivienda constituye otro cuello de botella estructural: el 43% la identifica como problema y el 56% como prioridad. En la zona centro de Asturias, esta percepción alcanza el 57%, vinculada especialmente a la presión turística.

El envejecimiento, citado por el 48%, confirma que el relevo generacional es uno de los grandes desafíos del territorio lácteo: garantizarlo exige mejorar la rentabilidad de las granjas, modernizar el sector y construir un relato capaz de hacer del oficio ganadero una opción profesional atractiva para las nuevas generaciones.

La estrategia presentada en este día contempla, además, la creación de alianzas con ayuntamientos, administraciones, entidades financiadoras, centros de conocimiento y tejido asociativo.

El diagnóstico advierte de que, aunque la vida comunitaria obtiene una valoración de 5,8 sobre 7, el 76% percibe poca o ninguna colaboración entre los actores del territorio. Reforzar esa coordinación será, por tanto, una condición esencial para que las soluciones escalen y perduren..