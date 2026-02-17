El riesgo de incendio forestal será 'alto' en 15 municipios asturianos este miércoles

Riesgo de incendios forestales este miércoles en Asturias. - INDUROT

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de riesgo de incendio forestal será 'alto' en 15 municipios asturianos este miércoles, según las previsiones publicadas este martes por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado.

De acuerdo con el índice publicado por el Principado, los municipios restantes tendrán un riesgo 'moderado' y 'bajo' de sufrir incendios forestales durante la jornada de este miércoles.

Los concejos con mayor riesgo son Aller, Coaña, El Franco, Grado, Lena, Mieres, Navia, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Tapia de Casariego, Teverga, Tineo, Valdés y Yernes y Tameza.