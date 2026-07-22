Rural.- Usaga celebra que el Supremo confirme la sanción a Lactalis por "el cártel de la leche"

Usaga celebra que el Supremo confirme la sanción a Lactalis por el cártel de la leche - USAGA

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Usaga ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por Lactalis contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), confirmando así la sanción impuesta a la empresa por su participación en el conocido como "cártel de la leche".

En una nota de prensa, la organización agraria ha considerado que la resolución supone "un paso determinante" para reforzar las reclamaciones de los ganaderos afectados y acerca la posibilidad de que obtengan compensaciones económicas por los perjuicios sufridos entre los años 2000 y 2013.

Asimismo, Usaga ha confiado en que el Tribunal Supremo resuelva también los recursos pendientes presentados por otras empresas implicadas y ha animado a los productores afectados durante ese periodo a sumarse a las reclamaciones para reclamar las indemnizaciones que, en su caso, determinen los juzgados.