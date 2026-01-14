Sánchez anuncia paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante el acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria, en el iHub La Vega Innova, a 14 de enero de 2026, en San Fer - Marta Fernández - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" eel relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias, al tiempo que propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario.

"El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan. Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo", ha asegurado Sánchez, que ha reiterado la necesidad de otorgar la "máxima prioridad" a este reto "urgente" y "necesario" del relevo generacional en el medio rural.

Así, lo ha anunciado durante la clausura del acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso de jóvenes a la actividad agraria, que se ha celebrado en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), que ha contado con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Entre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno también destaca la movilización de tierras agrarias propiedad del Estado, que ha cifrado en cerca de 17.000 fincas rústicas, para ponerlas a disposición de los jóvenes a través de la plataforma 'Tierra Joven'.

"Esta es una medida similar a lo que hemos hecho en la política de vivienda, donde hemos dicho a todos los Ministerios, que miren que suelos tienen para ponerlos a disposición de una causa común, como es la construcción de viviendas", ha precisado.

"Vamos a predicar con el ejemplo, no nos vamos a abstraer de este reto, porque vamos a liderar esa plataforma con la puesta en común de estas fincas, dando preferencia a jóvenes y mujeres, para que esas tierras puedan convertirse en proyectos que generen empleo y economía", ha subrayado.