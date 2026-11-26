Archivo - Imagen de archivo de acuicultura marina. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la acuicultura en España produce una de cada cuatro toneladas obtenidas en la Unión Europea (UE), con 8.160 empleos directos alcanzados en 2025. Estos son algunos de los motivos que Acuicultura de España --de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar)-- pone en valor en vísperas del Día de la Acuicultura, que se celebra cada 30 de noviembre.

La actividad acuícola registró en el último ejercicio un valor en primera venta de 883,5 millones de euros y una producción de 274.111 toneladas (el 24,4% del total de la Unión Europea), según los datos del informe 'La Acuicultura en España 2026'.

Biólogos, veterinarios, ingenieros, técnicos de calidad y buzos son algunos de los perfiles profesionales que componen este sector, una actividad en la que la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías están ampliando las oportunidades laborales y favoreciendo la demanda de perfiles técnicos y cualificados, según señalan desde Acuicultura de España.

De cara a la celebración del 30N, los empresarios ponen en valor la contribución de la acuicultura española al suministro de alimentos, la generación de empleo y el desarrollo económico y social de los territorios; y recuerdan que el impacto de la actividad acuícola va más allá de los centros de cultivo.

Acuicultura de España destaca que el sector genera oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción hasta la transformación, la logística, la distribución y la comercialización; y señala que se trata de una aportación que "contribuye a dinamizar las economías locales y a mantener actividad y empleo en zonas rurales, fluviales y costeras, donde las oportunidades laborales suelen ser más limitadas".

UN TRABAJO CONJUNTO

La organización valora el trabajo conjunto de empresas, administraciones públicas, comunidad científica y organizaciones no gubernamentales para dar pasos hacia adelante en cuestiones como la sostenibilidad, la eficiencia de los procesos y el bienestar animal.

Asimismo, defiende que la evolución de la acuicultura en España está estrechamente ligada a la investigación, la modernización tecnológica y la mejora continua de sus procesos; y subraya la creciente participación femenina en ámbitos técnicos, científicos y de gestión, lo que permite "ampliar la diversidad profesional y favorecer el relevo generacional".

En palabras del gerente de Apromar, Javier Ojeda, "la acuicultura genera empleo, impulsa la actividad económica en numerosos territorios y ofrece oportunidades profesionales cada vez más especializadas". "Es también una actividad que mira al futuro, apoyada en el conocimiento, la innovación y el compromiso con una producción responsable", añade Ojeda.