El sector apícola asturiano alerta de "una de las peores crisis" y denuncia "fallos administrativos"

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector apícola asturiano, representado por Promiel, la Federación de Asociaciones de Apicultores del Principado de Asturias (FAPI) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias, ha advertido este martes de que atraviesa "una de las peores crisis de su historia reciente" y ha exigido una reunión urgente con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez.

Las organizaciones denuncian que la combinación de la sequía, los incendios forestales, la presión creciente de la Vespa velutina y el impacto de la varroa, unida a "una cadena de fallos administrativos" en la tramitación de ayudas autonómicas y estatales, está poniendo "en riesgo la continuidad de cientos de explotaciones".

Según señalan en un comunicado, los apicultores asturianos han quedado excluidos de las ayudas por incendios y tampoco han sido incluidos en las convocatorias del Ministerio, "a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas". Asimismo, critican deficiencias en el servicio encargado de la eliminación de nidos de Vespa velutina, la falta de resolución de las ayudas agroambientales y, especialmente, el bloqueo de las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola, "fundamentales para la lucha contra la varroa".

"Estamos al límite. El sector no aguanta más", advierten las entidades, que reclaman respuestas inmediatas y la activación de todas las ayudas pendientes.

A su juicio, la ausencia de medidas urgentes podría provocar "un retroceso irreversible" en la producción de miel en Asturias, así como en la polinización y en la biodiversidad asociada a las abejas.