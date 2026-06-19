Siete de cada diez industrias agroalimentarias cuentan ya con una estrategia digital, según Agricultura

Asturias, entre las comunidades en las que más de cuatro de cada cinco industrias cuentan con "una estrategia formal"

MADRID/OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 69% de las industrias agroalimentarias disponen ya de una estrategia de digitalización, 36 puntos más que en el año 2022, según ha resaltado este viernes la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.

En el marco de presentación del estudio sobre la transformación digital en el sector agroalimentario español, García ha subrayado que este avance ha supuesto un impulso "muy relevante para un sector que es estratégico" en la economía española, ya que la digitalización "refuerza su competitividad y contribuye a la seguridad alimentaria".

Asimismo, también ha manifestado que la incorporación de tecnologías digitales "aumenta la resiliencia del sector" ante el incremento de costes y consolida su papel como motor económico, social y territorial, especialmente en el ámbito rural.

Las comunidades que han liderado este proceso de transformación digital han sido Cantabria, Asturias y Galicia, en las que más de cuatro de cada cinco industrias cuentan con "una estrategia formal".

Por subsectores, han destacado las industrias de alimentación animal, lácteos y vitivinícolas, en las que más de dos tercios de las empresas disponen de una planificación digital definida, de acuerdo al análisis.

Sin embargo, la secretaria de Estado ha señalado que el grado de avance sigue condicionado por la "dimensión económica" de las empresas, ya que las compañías de mayor tamaño y facturación presentan "niveles sensiblemente más altos" de planificación digital, lo que evidencia que aún persiste "una brecha entre pymes y grandes compañías".