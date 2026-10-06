Subastado en la Rula de Avilés el tercer ejemplar de atún rojo desde el miércoles pasado

Atún rojo - RULA DE AVILÉS
OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Rula de Avilés ha acogido en la tarde de este martes la subasta del tercer ejemplar de atún rojo capturado desde el miércoles pasado.
Según ha informado el Puerto de Avilés, se trata de un atún de 211 kilos capturado por el palangrero pixueto 'Nuevo Hermanos Suárez' a 10 millas de la costa cantábrica, frente al Cabo Peñas.
Fue adquirido por Pescaderías Ana Selección, con puntos de venta en diversas localidades asturianas. "Esperemos que sea algo habitual y sea una nueva pesquería para nosotros", ha dicho el responsable de Liquidaciones de la Rula de Avilés, Pablo Novo Álvarez.