Sumar Asturies plantea un "plan de cierre ordenado de la pesca de la angula"

Angula. - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Sumar Asturies mostró este domingo su rechazo frontal a la postura de la Consejería de Medio Rural del Principado, tras anunciar su oposición a la inclusión de la angula en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), tal y como propone el Ministerio para la Transición Ecológica basándose en el criterio de los expertos. La formación propone además un plan de cierre ordenado e inmediato de la pesca de angula.

El coordinador y diputado autonómico de Movimiento Sumar Asturies, Xabel Vegas, calificó la posición del Gobierno asturiano de "populismo pesquero" y denunció que la Consejería se ha instalado en una postura "enormemente irresponsable y negacionista, que supone un nuevo ataque a la biodiversidad".

En este sentido Vegas recordó que la evidencia científica sobre el colapso de la anguila europea es "abrumadora" y que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) lleva años recomendando que las capturas sean cero. En este sentido, ha defendido la prohibición total no solo de la pesca, sino de su comercialización y consumo.

"Seguir tratando la angula como un recurso explotable es una ficción insostenible. Hoy en día, consumir angula es un disparate ecológico equivalente a comerte un estofado de oso pardo o un urogallo asado", sentenció Vegas, recordando que prestigiosos chefs ya han retirado este producto de sus cartas por ética medioambiental.

Por ello desde Movimiento Sumar Asturies advierten de que el debate ya no puede ser sobre "cómo pescar", sino sobre "cómo dejar de pescar" esta especie. Así la formación propone cambiar el enfoque radicalmente: sustituir de forma inmediata los actuales Planes de Gestión por un "Plan de Cierre Ordenado de la Pesca de la Angula". "Entendemos perfectamente la angustia de las familias que dependen de este recurso, y por eso no podemos dejarles tirados", ha explicado Vegas.

En este sentido lo que proponen es una transición justa similar a la que se hizo con el cierre de la minería del carbón: una línea específica de ayudas potentes y planes de abandono de la actividad que garanticen una salida digna a los profesionales.

Vegas ha concluido con una advertencia clara a la Consejería y al sector: negar la realidad biológica es la peor estrategia económica posible. "Tenemos dos opciones: o hacemos un cierre ordenado ahora, con el respaldo económico de la administración para los pescadores; o seguimos esquilmando la ría hasta que, en muy pocos años, no quede ni una sola angula. Si elegimos lo segundo, los pescadores se encontrarán igualmente sin pesca, pero para entonces ya no habrá ayudas porque habrán agotado el recurso", ha zanjado el portavoz.