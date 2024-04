Tellado (CAPSA) pide respeto para los ganaderos y defiende que tienen "todo el derecho del mundo" a ganar dinero

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Capsa Food, José Armando Tellado, ha pedido este viernes respeto para los ganaderos y ha defendido que tienen "todo el derecho del mundo" a ganar dinero, al igual que lo ganan otros sectores de actividad económica.

Tellado ha acudido al Ayuntamiento de Oviedo para formalizar la firma de un convenio de colaboración con motivo del nombramiento de Oviedo como Capital Española de la Gastronomía este año. Al término de la firma del acuerdo, efectuada por el presidente de Capsa Food, Alberto Álvarez Rodríguez, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, Tellado ha atendido a los medios y ha defendido el trabajo de los ganaderos al ser preguntado por el precio de la leche.

Tellado ha indicado que la suya es la compañía que "tiene los mejores precios" para el ganadero tanto en España como en Europa, y ha defendido que la política de Capsa, como brazo industrial y comercial de Central Lechera Asturiana, es "dar futuro, dar estabilidad, dar una renta y prestigio social al ganadero".

"Parece que nos sorprendemos a veces de que están ganando dinero", ha dicho en referencia a los ganaderos, defendiendo que "es lo normal que ganen dinero" porque "tienen derecho a ganar dinero" y a hacerlo "con estabilidad". "Lo que no vamos a hacer nunca es poner la leche a un precio que no justifique su valor y que no defienda el futuro del ganadero", ha zanjado.

Considera Tellado que el sector primario es "esencial", como se demostró en la pandemia del coronavirus. Ahora que "la situación geopolítica se ha complicado", la soberanía alimentaria, el disponer de alimentos, "es tan o más importante como pudo ser en su momento disponer de mascarillas". "Es importante que lo recordemos siempre, no solo en los momentos de necesidad", ha dicho. Así las cosas, ha defendido la Ley de Cadena Alimentaria ya que respeta "al eslabón más débil", al sector primario.