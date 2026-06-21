Tineo acoge el 4 y 5 de julio el Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española y Cruzados

Concurso de Caballos. - AYTO. TINEO

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de Santa Teresa, en Tineo, ha organizado para el fin de semana del 4 y 5 de julio una nueva edición del Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española (PRE) y Cruzados, una cita de ámbito autonómico que reunirá a ganaderías procedentes de diversos concejos de la comunidad autónoma.

La organización ha complementado las pruebas de valoración morfológica con actividades ecuestres destinadas a todos los públicos. Así, el domingo a las 10.30 horas tendrá lugar una ruta a caballo y a partir de las 17.00 horas una Gymkana y Carrera de Cintas.

El evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro tradicional para los criadores de la región, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo y diversas asociaciones ecuestres locales para el desarrollo de todo el programa oficial.