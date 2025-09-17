Unión de Uniones insta a las CCAA y al Ministerio de Agricultura que aúnen esfuerzos contra la lengua azul

Unión de Uniones insta a las CC.AA y al Ministerio que aúnen esfuerzos contra la lengua azul. - UNIÓN DE UNIONES

La organización pide la creación de vacunas polivalentes y ayudas por pérdidas

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante los nuevos focos de lengua azul, hace un llamamiento a las Comunidades Autónomas para que no retiren su apoyo a la vacunación y, con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ayuden a los ganaderos a combatir esta enfermedad.

Tras haber hecho una comparativa respecto al año precedente, Unión de Uniones admite que, a priori, "la vacunación estaría teniendo un impacto positivo", pues en los nuevos focos no ha habido ninguno de serotipo 4, la vacuna más suministrada llegando a casi un 90% del ganado, frente, por ejemplo, a un máximo del 25% en ovino en el serotipo 1.

Así, a fecha de 15 de septiembre, en el territorio peninsular, se han detectado focos de lengua azul de los serotipos 1, 3 y 8.

La organización ha pedido a las Comunidades Autónomas que mantengan un nivel de apoyo económico e institucional igual al del año pasado en el suministro de vacunas.

Algunos territorios, como Castilla-La Mancha, con un potente sector ovino, ha anunciado que financiará la vacunación al 100%, una medida que, según considera la asociación, "llega tarde", pues muchos otros territorios han mantenido esa opción desde un primer momento, lo que ha limitado la protección de los rebaños y ha generado un "gran coste extra" para los ganaderos que "padecen los estragos de la enfermedad en su explotación".

Además, Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que trabaje, junto con las consejerías y fomente la elaboración de una vacuna polivalente "segura y efectiva" que pueda servir para todos los serotipos.

La organización insta también a que en todos los territorios, puedan ser los veterinarios de las ganaderías y de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria quienes suministren las vacunas, en lugar de los de la administración o empresas a su cargo que, en muchos casos, "están desbordados".

Desde el departamento que dirige Luis Planas se ha acordado reforzar la labor de concienciación de los ganaderos en favor de la vacunación, según ha indicado Unión de Uniones, que considera "muy importante" trasladar qué se puede esperar de las vacunas, ya que, en muchos casos, si bien no impiden la enfermedad, sí conseguirían reducir la viremia y la duración de la misma, así como la severidad de los síntomas clínicos y por lo tanto las pérdidas.

Asimismo, urge al Ministerio y a las Comunidades Autónomas a identificar las razones que limitan a los ganaderos a la vacunación y buscar soluciones para solventarlo, como la gratuidad de las vacunas, la posibilidad de vacunación por el veterinario de la granja/ADS en todos los territorios, información sobre el potencial de las vacunas o compensaciones por pérdidas pese a la vacunación.

La organización informa de quer las ganaderías sufren "un gran perjuicio, tanto material como inmaterial" a causa de esta enfermedad, y pérdidas económicas que "no están compensadas en ningún caso".