Unión de Uniones lamenta los "terribles" incendios y denuncia el abandono del medio rural de administraciones

MADRID/OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante los terribles incendios que están asolando durante todo este verano a España, ha criticado la gestión realizada por las distintas administraciones públicas que ha llevado al abandono del medio rural, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria, ante los peores datos de superficie quemadas desde hace un par de décadas, ha denunciado el "abandono" en el que se encuentran los montes y todo el medio rural, con una despoblación que no para de crecer por falta de servicios y rentabilidad en la actividad primaria, vertebradora del territorio.

"Antes, a las primeras chispas, había gente que daba la voz de alarma en los pueblos, ahora esto no sucede", han recordado desde la organización.

En una complicada situación donde se han visto desalojadas ya más de 30.000 personas, Unión de Uniones ha querido mostrar su solidaridad, así como con los cuatro fallecidos, los agricultores y ganaderos que están arriesgando a la vida por salvar a sus pueblos y a los profesionales que trabajan en la extinción de los incendios.

Hasta el 12 de agosto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, han ardido 138 000 hectáreas, mientras que el satélite Copernicus lo cifra en más de 340.000 hectáreas, con superficies de importante riqueza en biodiversidad y clave para el mantenimiento de ecosistemas.

"No podemos hacer nada, directamente, contra estas olas de calor, pero sí podemos prepararnos para ellas, con prevención, limpieza y un modelo forestal acorde con las distintas realidades", han señalado.

De esta forma, la organización insiste en que el mantenimiento de los montes se debe hacer durante el año y que la biomasa acumulada, las altas temperaturas y el fuerte viento de estas semanas son un "cóctel fulminante" para que suceda lo que está ocurriendo.

En esta situación, ha reclamado revisar las normativas de gestión forestal, las vigentes y las que se están por aprobar para que se tengan en cuenta la realidad del medio rural, tanto en políticas de gestión como en cultivos impulsados.

La organización, a través de sus organizaciones territoriales, pedirá reuniones con las distintas comunidades autónomas y, desde la estatal, con el Miteco para proponer medidas específicas para evitar que esta situación vuelva a repetirse el próximo verano.