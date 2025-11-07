URA arrecia las críticas contra Marcelino Marcos por el plan del lobo: "Estáis acabando con la ganadería extensiva"

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha elevado este viernes el tono de sus críticas contra el consejero de Medio Rural asturiano, Marcelino Marcos, después de proporcionar los resultados del plan de gestión del lobo. "Estáis acabando con la ganadería extensiva", ha dicho Fernández, después de ironizar con la cifra de 11 lobos abatidos desde el inicio del plan en marzo afirmando que "cualquier crío con una escopeta los cepilla en dos días". "Sales orgulloso y todavía te atreves a decir que alguno tiene que pedir perdón", ha criticado.

Se refiere el coordinador de URA a las declaraciones del consejero en las que ayer dijo que ha habido partidos políticos y organizaciones agrarias que "durante semanas se dedicaron a difundir falsedades". Marcos llegó a decir que estas organizaciones "deberían de tener la decencia de pedir perdón por alarmistas y por trasladar mentiras a la ciudadanía".

Como respuesta, URA ha difundido un video en sus redes sociales en el que su coordinador se dirige directamente al consejero para reprocharle que salga "sacando pecho" por matar 11 lobos y porque aparecieron otros 8 muertos. "Casi vale más que no hagáis nada, porque ellos solos mueren antes de que vosotros os pongáis a hacer nada", ha dicho.

Así, ante estos datos, Fernández ha preguntado al consejero qué está haciendo en las zonas consideradas libres del lobo, como el Sueve, la sierra del Cuera o el Aramo. "Nada", ha asegurado, para después indicar que si el consejero tuviera "un poco de dignidad" ya habría dimitido.

"En agosto, cuando me reuní yo contigo, ese mes ya ibas a pagar las ayudas al mosquito, ese mes ibas a solucionar las incorporaciones de jóvenes, y ese mes ibas a abrir los planes de mejora y estamos en noviembre", ha relatado, asegurando que por gente como el consejero "que no tiene palabra", la gente "pierde la fe en la política y en los gobernantes".