URA denuncia el "retraso sin precedentes" en el pago de las ayudas de ecológico y razas autóctonas

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OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización profesional agraria URA ha manifestado este lunes su máxima preocupación ante la situación que están sufriendo los ganaderos y agricultores asturianos beneficiarios de las ayudas de agricultura ecológica, razas autóctonas y medidas agroambientales (3M) incluidas en el PEPAC. Incide la organización en que de confirmarse esta situación, estaríamos ante un "hecho sin precedentes" en la historia reciente de la gestión de estas ayudas en Asturias.

"Entendemos que, si los pagos se realizan fuera del plazo legalmente establecido, el Principado de Asturias debería asumir el abono de los correspondientes intereses de demora a los beneficiarios afectados", destaca URA en un comunicado.

URA asegura que los continuos retrasos, incidencias y problemas administrativos vienen generando una enorme incertidumbre entre los profesionales del sector, que dependen de estas ayudas para garantizar la viabilidad de sus explotaciones.

Asimismo, insisten en que existe "una sospecha más que fundada" de que los fondos inicialmente previstos podrían resultar insuficientes para atender todos los compromisos adquiridos, lo que podría obligar al Principado de Asturias a complementar parte de estos pagos con fondos propios.

Por todo ello URA vuelve a instar a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria a que atienda la solicitud de reunión formulada por nuestra organización para que se nos informe con total transparencia sobre la situación real de estas ayudas, los motivos de los retrasos y las previsiones de pago existentes.