URA exige a la Consejería de Medio Rural "medidas eficaces" ante la presencia de un oso en Villatresmil (Tineo)

El sindicato agrario URA reunido con vecinos de Villatresmil (Tineo). - URA

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha advertido este jueves de que la presencia reiterada de un ejemplar de oso pardo entre las viviendas de las parroquias de Villatresmil y Fastias, en el concejo de Tineo, constituye una situación que "no puede normalizarse" y sostiene que el protocolo de intervención aplicado por la Administración autonómica "no está consiguiendo resolver el problema".

En una nota de prensa difundida tras visitar la localidad de Villatresmil y reunirse con los vecinos, la organización agraria ha señalado que los continuos avistamientos y los daños materiales registrados en zonas habitadas y propiedades particulares demuestran que las actuaciones desarrolladas hasta ahora "no están siendo suficientemente efectivas".

Por ello, URA ha reclamado que se revisen y refuercen las medidas vigentes y se busquen soluciones adicionales sin esperar a que ocurra un incidente de mayor gravedad. "Cuando las medidas aplicadas no funcionan, lo que corresponde es revisarlas, reforzarlas y buscar soluciones adicionales, no limitarse a seguir haciendo lo mismo mientras el problema continúa", han manifestado al considera que la seguridad y la tranquilidad de las personas deben ser una prioridad.

Ante esta situación, los vecinos de Villatresmil y Fastias han promovido un escrito conjunto, firmado por todos ellos y dirigido a la Consejería de Medio Rural --concretamente a la Dirección General de Planificación Agraria--, en el que reclaman una intervención urgente.

Entre las actuaciones solicitadas figuran la revisión de la eficacia de las medidas actuales, el refuerzo del seguimiento y la vigilancia del ejemplar, así como la valoración de alternativas como su captura, identificación, marcaje y eventual traslado a una zona adecuada, siempre dentro de los criterios técnicos y legales aplicables.

Finalmente, URA ha remarcado que la conservación de la fauna salvaje debe ser compatible con la seguridad de las personas y con el mantenimiento de la vida en los pueblos. "La conservación del oso no puede hacerse a costa de la tranquilidad y la seguridad de quienes viven en el medio rural", ha concluido.