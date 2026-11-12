URA exige a la Consejería de Medio Rural "medidas eficaces" ante la presencia de un oso en Villatresmil (Tineo)

El sindicato agrario URA reunido con vecinos de Villatresmil (Tineo).
El sindicato agrario URA reunido con vecinos de Villatresmil (Tineo). - URA
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 16:08
Seguir en

    OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Unión Rural Asturiana (URA) ha advertido este jueves de que la presencia reiterada de un ejemplar de oso pardo entre las viviendas de las parroquias de Villatresmil y Fastias, en el concejo de Tineo, constituye una situación que "no puede normalizarse" y sostiene que el protocolo de intervención aplicado por la Administración autonómica "no está consiguiendo resolver el problema".

   En una nota de prensa difundida tras visitar la localidad de Villatresmil y reunirse con los vecinos, la organización agraria ha señalado que los continuos avistamientos y los daños materiales registrados en zonas habitadas y propiedades particulares demuestran que las actuaciones desarrolladas hasta ahora "no están siendo suficientemente efectivas".

   Por ello, URA ha reclamado que se revisen y refuercen las medidas vigentes y se busquen soluciones adicionales sin esperar a que ocurra un incidente de mayor gravedad. "Cuando las medidas aplicadas no funcionan, lo que corresponde es revisarlas, reforzarlas y buscar soluciones adicionales, no limitarse a seguir haciendo lo mismo mientras el problema continúa", han manifestado al considera que la seguridad y la tranquilidad de las personas deben ser una prioridad.

   Ante esta situación, los vecinos de Villatresmil y Fastias han promovido un escrito conjunto, firmado por todos ellos y dirigido a la Consejería de Medio Rural --concretamente a la Dirección General de Planificación Agraria--, en el que reclaman una intervención urgente.

   Entre las actuaciones solicitadas figuran la revisión de la eficacia de las medidas actuales, el refuerzo del seguimiento y la vigilancia del ejemplar, así como la valoración de alternativas como su captura, identificación, marcaje y eventual traslado a una zona adecuada, siempre dentro de los criterios técnicos y legales aplicables.

   Finalmente, URA ha remarcado que la conservación de la fauna salvaje debe ser compatible con la seguridad de las personas y con el mantenimiento de la vida en los pueblos. "La conservación del oso no puede hacerse a costa de la tranquilidad y la seguridad de quienes viven en el medio rural", ha concluido.

Contador

Contenido patrocinado