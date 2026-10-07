URA pide el relevo de Marcelino Marcos al frente de Medio Rural

Archivo - El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha pedido este miércoles el relevo del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, al entender que el campo asturiano "atraviesa una situación que exige decisiones políticas y un cambio en la forma de gestionar".

Según ha informado URA en nota de prensa, en las últimas semanas se ha puesto de manifiesto la distancia existente entre las necesidades de los ganaderos y agricultores asturianos y la respuesta de la Administración. "Retrasos en ayudas, problemas relacionados con la PAC, daños de la fauna salvaje, dificultades derivadas de la sequía, incremento de los costes de producción y una falta de interlocución que el sector viene denunciando de manera reiterada están generando una creciente sensación de abandono en nuestros pueblos y explotaciones", han denunciado.

URA considera que el presidente del Principado, Adrián Barbón, "debe tomar nota de esta realidad y abordar una nueva etapa en la gestión del medio rural". "Desde URA consideramos que la situación actual obliga al presidente Barbón a plantearse si el modelo de gestión desarrollado durante esta legislatura está dando respuesta a las necesidades reales del campo asturiano y, en consecuencia, si ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en la Consejería de Medio Rural", han dicho.