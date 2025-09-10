URA reclama una respuesta al Gobierno sobre sus propuestas en materia de incendios

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Unión Rural Asturiana ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que se manifieste públicamente con su conformidad o no con las propuestas que le trasladaron respecto a los incendios. Recuerdan que en la reunión mantenida con el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Lindez, URA aportó copia del escrito registrado previamente y que refleja las medidas consensuadas con los afectados e interesados realizada en Cangas de Narcea.

Incide este miércoles URA en que el consejero manifestó de forma verbal, ante todos, que "estaba bastante de acuerdo con las medidas que se expresan en el documento de URA, y que se pondría a trabajar para preparar un plan de actuación para combatir la lacra de los incendios".

Añaden que además manifestó que mantendría informados a los presentes de todos los pasos que se van a dar en relación con la materia.

"La buena voluntad expresada en la reunión, a entender de URA, se ha ver reflejada documentalmente, y puesto que no se ha realizado acta que recoja las opiniones vertidas en ella, consideramos que, así como URA ha registrado su propuesta y plan de actuaciones, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha de hacer público su plan de trabajo y actuaciones, con plazos, fechas, dotaciones económicas que se crean necesarias, propuestas, etc., lo que permitirá a todos los ciudadanos conocer que postura y compromisos adquiere y cuáles de nuestras propuestas se han considerado", indica la organización agraria.