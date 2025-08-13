URA vuelve a reclamar un encuentro con Barbón y exigen medidas para atajar los incendios

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Coordinador de Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, ha vuelto a reclamar al presidente del Principado, Adrián Barbón, un encuentro para abordar la situación del medio rural asturiano y la problemática de los incendios. "Espero en esta ocasión obtenga respuesta", incide Fernández.

Considera URA que estos días se están viendo con los incendios el resultado de las políticas aplicadas durante años en los montes y pueblos, hoy convertidos en auténticos polvorines debido al cese de la actividad agraria en esas zonas.

"La gestión del territorio tiene que llevarla las gentes que allí viven y que también de él viven, que son los agricultores y ganaderos. A día de hoy el campo asturiano, el sector primario, está estrangulado de normativa, en su inmensa mayoría absurda, que está derivando en el cese de actividad, y por ende, en el avance implacable de la maleza en nuestro territorio", alerta la organización agraria.

Ante esta situación considera URA que hacen falta medidas urgentes y contundentes, entre ellas la devolución de los montes a sus legítimos propietarios; la defensa y dignificación de los hombres y mujeres del campo; un plan de recuperación de reciella; planes estratégicos de control de fauna salvaje, de desbroces y quemas controladas y un plan estratégico forestal que evite la plantación de razas foráneas, así como una línea seria de inversiones acordadas con los habitantes de esas zonas.

Y es que a juicio de URA estos desastres naturales no son fruto de una maldición bíblica ni de ninguna fatalidad, es el resultado de una mala gestión y de la aplicación de políticas fallidas, por lo que instan a buscar soluciones en conjunto por el bien de Asturias.