Usaga califica 2025 como un "año duro" para la ganadería asturiana por la fauna salvaje y problemas sanitarios

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) ha hecho este lunes balance de 2025 como un "año especialmente duro" para la ganadería asturiana, marcado por los daños de la fauna salvaje, los problemas de sanidad animal y el impacto de distintas normas que afectan directamente a las explotaciones. La organización señala que algunos ganaderos han llegado a sufrir hasta 40 ataques en una misma explotación, poniendo en riesgo la continuidad de muchas granjas.

Usaga destaca como hito del año la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), "fruto de un trabajo conjunto con Unión de Uniones y otras organizaciones territoriales y de contactos con diferentes fuerzas políticas". No obstante, insiste en que el problema no se limita al lobo, sino que incluye también a otras especies como el oso o el jabalí, y reclama una gestión más eficaz, recordando la concentración celebrada ante la Junta General del Principado bajo el lema 'En defensa de la ganadería: el lobo y el oso controlados ya'.

En materia de sanidad animal, la organización remarca que el saneamiento ganadero ha "azotado" al sector durante 2025. Aunque Asturias mantiene la calificación de región indemne de tuberculosis bovina, se ha acordado reanudar los controles anuales a partir de 2026 tras la detección de focos puntuales, y Usaga exige revisar los protocolos después de que se sacrificaran animales que posteriormente resultaron negativos, con un fuerte impacto económico para las explotaciones.

La organización también pone el foco en el llamado 'cartel de la leche', recordando que a mediados de octubre se conocieron sentencias favorables para ganaderos asturianos que habían reclamado por los perjuicios sufridos. Usaga prevé que puedan dictarse nuevas resoluciones a comienzos de 2026 y considera probable que más ganaderos se sumen a estas reclamaciones en los próximos meses.

El 17 de julio de 2025 supuso un punto de inflexión para USAGA, al obtener representatividad en las elecciones agrarias en Asturias, lo que refuerza su presencia institucional y su papel en la interlocución del sector. A finales de año se celebró además el V Congreso-Asamblea Abierta, con renovación parcial de la ejecutiva y de los órganos de coordinación internos.

De cara a 2026, Usaga participará, junto a otras organizaciones de Unión de Uniones, en la gran tractorada convocada en Madrid para el 11 de febrero, en protesta por los recortes previstos en la Política Agraria Común y por los acuerdos comerciales. La movilización incluirá acciones previas en distintos territorios, entre ellos Asturias, en defensa de la rentabilidad y el futuro de las explotaciones ganaderas.