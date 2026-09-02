Usaga critica a la Comisión Europea por poner en marcha el acuerdo UE-Mercosur con dudas sobre Brasil

Barco brasileño - USAGA

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga) ha emitido una nota de prensa en la que critica a la Comisión Europea por haber impulsado la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur mientras persistían dudas sobre las garantías de cumplimiento por parte de Brasil de determinadas normas europeas y por tener que suspender ahora, desde el 3 de septiembre, las importaciones de determinados productos brasileños, entre ellos carne de vacuno y productos avícolas.

La organización considera especialmente grave que esta situación se produzca apenas unos meses después del inicio de la aplicación provisional del acuerdo y vuelve a poner sobre la mesa las dudas que ya había trasladado respecto a la reciprocidad y a las condiciones de competencia entre las producciones europeas y las procedentes de terceros países.

Usaga recuerda que estas sospechas sobre el cumplimiento por parte de Brasil de las normas europeas relativas a los antimicrobianos no son nuevas y considera especialmente preocupante que la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur se pusiera en marcha el 1 de mayo mientras seguían pendientes cuestiones relevantes relacionadas con las garantías de cumplimiento de las normas comunitarias.

La organización señala que la Comisión reconoce ahora que Brasil no ha proporcionado garantías suficientes y mantiene una auditoría en el país, mientras que para determinados productos todavía no se han aportado las garantías necesarias.

"¿Quién se va a hacer responsable de los perjuicios para la salud que hasta ahora se hayan podido ocasionar si se demuestra que estos productos no cumplían las normas europeas?", se pregunta la organización. "Lo que está sobre la mesa hoy ya estaba flotando en el ambiente antes del 1 de mayo y, a pesar de todo, se decidió seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo", añaden.

Usaga señala asimismo que los efectos del acuerdo ya se estarían trasladando al mercado de vacuno de carne. Según la organización, en determinadas lonjas estatales se están registrando caídas de entre el 10 % y el 13 % respecto a los niveles anteriores a la entrada en vigor provisional, en un contexto en el que algunos operadores de los eslabones superiores de la cadena estarían utilizando la nueva situación comercial como argumento de presión para intentar reducir los precios percibidos por los productores.

Asimismo pone de manifiesto que la mitad de los bovinos en el Principado son de raza cárnica, por lo que se presupone un enorme impacto. En este sentido, explica que, según los datos oficiales, en el territorio ya habrían descendido, entre enero de 2021 a enero de 2026 un 9% el número de vacas de carne y esta tendencia, se presupone, que seguirá de manera más acentuada. Así, cree que para aquellos ganaderos que buscaban alternativa a la producción láctea, las existentes son cada vez menores.