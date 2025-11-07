Venta (PP) acusa a Marcos (PSOE) de dar a conocer los datos sobre el lobo "solo por obligacion judicial"

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha acusado este viernes al Gobierno asturiano de entregar ayer los datos sobre el plan de control del lobo "solo por obligación judicial" ya que este jueves "era el último día para cumplir el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)".

Venta ha criticado en rueda de prensa, que el anuncio público de los datos por parte del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, "no se debió a la transparencia del Gobierno"; y ha recordado el recurso contencioso-administrativo por la vía especial de vulneración de derechos fundamentales que presentó su partido ante el TSJA por negar los datos ante las diferentes peticiones presentadas. También ha mencionado las ocho quejas admitidas por los letrados de la Junta General.

El diputado portavoz de Medio Rural ha cuestionado la eficacia del plan, señalando que ni las actuaciones de la guardería ni las cacerías en reservas han alcanzado los objetivos previstos. Según el diputado, estos datos confirman que el programa no está cumpliendo con sus metas de control de la población de lobos en Asturias.

El parlamentario del PP ha calificado de "farsa" el programa y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "opacidad y engaño" en la gestión del control de la población de lobos. Según Venta, durante los seis primeros meses del plan solo se abatieron once ejemplares, mientras que en gran parte del territorio asturiano no se realizaron actuaciones efectivas.

Venta ha precisado que en los primeros seis meses de aplicación del plan solo se han abatido 11 lobos en todo el territorio asturiano, de los cuales dos corresponden a la zona del Monte Llosorio, en los concejos de Mieres y Riosa, durante los cuatro primeros meses. En otras áreas como la Sierra del Cuera o la Sierra del Sueve, a pesar de la presencia reiterada de lobos y de daños al ganado, no se ha abatido ningún ejemplar.

El diputado 'popular' ha señalado que se han llevado a cabo 90 actuaciones por el método básico de guardería en seis meses, de las cuales 30 se concentraron en Llosorio.

Venta también se ha referido a las cacerías. "En el 40 por ciento de las autorizadas en reservas, los cazadores renuncian a colaborar. Lo anunciamos y reiteramos que los cazadores sin seguridad jurídica no se podían comprometer a participar", ha recalcado.

El parlamentario ha criticado que, extrapolando los datos actuales, serían necesarias más de 400 actuaciones en los cinco meses restantes de vigencia del plan para alcanzar los objetivos previstos, algo que considera imposible dada la ejecución hasta la fecha. El programa de actuaciones, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, actúa sobre una población total estimada de 345 lobos .

Asimismo, ha denunciado que el 90% del territorio asturiano no ha recibido control efectivo, mientras que el lobo ocupa más del 85% de la región. El diputado del PP también ha criticado que el Gobierno asturiano incluya en las cifras oficiales a lobos muertos de forma natural o por accidentes, como atropellos, para aparentar que el plan es más eficaz de lo que realmente es. "Suman los lobos accidentados al cupo de abatidos, lo que falsea la realidad del plan", ha afirmado.

DATOS APORTADOS POR MEDIO RURAL

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, informó ayer en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que, a mitad del periodo de ejecución del programa de control poblacional del lobo, se han contabilizado 19 ejemplares sobre un total máximo de 53, de los cuales 11 fueron abatidos mediante extracciones planificadas por la guardería de agentes medioambientales --6 de ellos fueron en zonas que no son de gestión-- y 8 por causas naturales o accidentales, lo que supone un 36% de ejecución.

Sobre las cacerías autorizadas, el consejero explicó que hasta la fecha se han aprobado 174 cacerías en reservas regionales, de las que 37 se han celebrado, aunque ha señalado que "ninguna de ellas ha sido efectiva hasta ahora". Estas cacerías forman parte de los métodos de control poblacional del plan de gestión del lobo, y están enfocadas en áreas donde se registran daños significativos en la cabaña ganadera y no existen reservas regionales.