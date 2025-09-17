Vox critica el "abandono" al campo asturiano durante el Concurso de Ganado de Villaviciosa

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López con ganaderos en Villaviciosa. - VOX

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha visitado este miércoles el Concurso-Exposición de Ganado Vacuno Selecto de Villaviciosa, donde ha criticado la situación de abandono que viven los ganaderos asturianos por parte del Gobierno de Adrián Barbón.

"Cada año venimos a apoyar este certamen porque Vox siempre estará al lado del medio rural para que ferias como esta sigan vivas. Pero hoy, hablando con los ganaderos, la preocupación es clara: sin relevo generacional, el futuro del campo está en riesgo", ha afirmado López.

La portavoz ha señalado que "son muchos los jóvenes que quieren continuar con la actividad de sus padres, pero llevan años esperando licencias para poder construir una nave o ampliar su explotación".

A su juicio, las trabas burocráticas, los impuestos abusivos y las imposiciones normativas "solo consiguen desesperar a las familias y poner en peligro la continuidad de las ganaderías". L

Junto a esto, López ha señalado que existe una falta de control del lobo ya que, a su jucio, a pesar del plan de gestión, "no se está ejecutando ninguna medida real". "No se han hecho ni batidas ni controles, mientras los ganaderos siguen alimentando al lobo con su propio ganado", ha detallado.

La diputada ha mencionado, también, que ayudas como los planes de mejora "siguen sin publicarse, mientras los ganaderos esperan una oportunidad que nunca llega".

Por último, López ha criticado la actitud del presidente asturiano, Adrián Barbón al considerar que hace "propaganda", mientras aquí los problemas "siguen sin resolverse".