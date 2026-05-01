Vox critica en Tineo la "nueva traición" al campo el día en el que entra en vigor el acuerdo de Mercosur

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, ha visitado este viernes la Feria de Muestras de Tineo, donde ha puesto en valor "el esfuerzo de autónomos, comerciantes y empresas que hacen posible que el medio rural siga vivo".

"Esta feria es un escaparate extraordinario para el tejido productivo del suroccidente asturiano y un ejemplo del compromiso de quienes, con su trabajo diario, sostienen nuestra economía", ha señalado López, quien también ha querido felicitar el Día del Trabajador y agradecer la labor de los organizadores.

Durante su visita, la portavoz de Vox ha puesto el foco en la situación del sector primario, muy presente en la feria, y ha criticado lo que considera "una nueva traición" por parte de PP y PSOE con la entrada en vigor provisional del acuerdo de Mercosur este 1 de mayo pese al rechazo del campo.

"Este acuerdo es una estocada al campo. Supone abrir la puerta a una competencia desleal para nuestros productores, permitiendo la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias que se imponen aquí", ha afirmado.

López ha criticado que "mientras en España PP y PSOE intentan aparentar enfrentamiento, en Bruselas actúan de la mano y avalan políticas que perjudican gravemente al sector primario".

En este sentido, ha recordado que el campo "ya encadena crisis tras crisis", señalando el impacto de las políticas del Pacto Verde Europeo, los recortes de la PAC y la situación en Asturias. "Aquí además sufrimos la mala gestión de un consejero que ha permitido perder millones de euros destinados a modernizar el campo", ha criticado.

La portavoz de Vox ha anunciado que su formación ha solicitado un estudio sobre el impacto económico y social del acuerdo de Mercosur, así como su rechazo "hasta que se garantice que nuestros productores compiten en igualdad de condiciones". "Desde Vox defendemos un cambio de rumbo. Hay que acabar con las políticas que asfixian al campo, proteger a nuestros productores y garantizar el futuro del sector primario", ha señalado.