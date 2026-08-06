Vox denuncia el impago de 1,37 millones en ayudas de la PAC a ganaderos ecológicos y pide explicaciones a Marcos

Archivo - La portavoz de Vox, Carolina López, en la Junta General. - VOX - Archivo

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha cargado contra la "incapacidad absoluta, el silencio y la negligencia" del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ante el impago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas al sector de producción ecológica.

Según ha denunciado López a través de una nota de prensa, la Administración autonómica mantiene congelados 1,37 millones de euros correspondientes a 170 ganaderos ecológicos, una partida presupuestaria que debería haberse abonado antes del pasado 30 de junio.

"Expirado el plazo legal y en pleno mes de agosto, el Ejecutivo regional continúa sin ingresar los fondos y sin dar respuesta alguna a las familias afectadas", ha criticado López, quien ha remarcado que "esta inacción provoca un auténtico sabotaje fiscal" a los ganaderos, ya que al no haber cobrado antes del 30 de junio, los afectados podrían acumular el pago de dos campañas en un mismo año, lo que "disparará la base imponible, obligándoles a pagar un sobrecoste de impuestos derivado exclusivamente de la desidia del Gobierno".

López ha subrayado que "esta asfixia institucional coincide con un escenario crítico para el sector, golpeado por la sequía y la caída de los precios de la carne provocada por la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur, respaldado en Europa por PP y PSOE".

Por todo ello, la portavoz parlamentaria ha exigido explicaciones al consejero de Medio Rural, el abono inmediato de los 1,37 millones de euros adeudados a los ganaderos ecológicos y la aprobación de una bonificación o compensación fiscal regional que "neutralice el impacto" en el IRPF, garantizando que "ningún ganadero pague un euro extra por el retraso de la Administración".

"No es de recibo que, ante la crisis continua que vive el sector ganadero, tengamos a un consejero escondido e incapaz de dar la cara. El sector se desangra mientras la Consejería calla", ha concluido.