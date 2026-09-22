El 11% de los trabajadores asturianos se pluriemplea de forma activa, según Randstad

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

España cuenta actualmente con un 12,6% de trabajadores en pluriempleo

OVIEDO/MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 12,6% de los trabajadores en España afirma tener actualmente más de un empleo, mientras que el 51% asegura haber recurrido a la pluriactividad en algún momento de su trayectoria laboral, según una encuesta realizada por Randstad a una muestra representativa de 5.700 trabajadores. En Asturias, el porcentaje de trabajadores con más de un empleo se sitúa en el 11%.

El estudio, publicado este martes, refleja que las mujeres asturianas registran una mayor tasa de pluriempleo activo, con un 14%, frente al 9,3% de los hombres. Por edades, los trabajadores de entre 25 y 44 años se sitúan como el colectivo más afectado en la comunidad, con un 15,8% compaginando más de un empleo simultáneamente, seguidos por la franja de 45 a 64 años (8,7%).

Por nivel de formación, los profesionales asturianos con estudios de posgrado, como máster o doctorado, encabezan el trabajo simultáneo con una tasa del 21,7%. A continuación, se sitúan quienes cuentan con educación postobligatoria (10,5%), educación obligatoria (8,7%) y estudios de Grado universitarios (6,7%).

A nivel estatal, el informe constata que algo más de la mitad de los trabajadores que se pluriemplean en España lo hacen por razones estrictamente económicas. De hecho, el 86% de los encuestados sostiene que los salarios actuales empujan a muchas personas a buscar más de un trabajo.

En concreto, según el estudio, el 25,4% de los encuestados confiesa que su motivo principal para pluriemplearse es llegar a final de mes, seguido por un 19,7% que lo hace para aumentar su capacidad de ahorro, un 11,3% para saldar deudas o imprevistos y otro 11,3% por desarrollo personal o profesional. Un 2,8% lo atribuye a otros motivos y el 29,6% afirma no haber tenido nunca más de un empleo.

Aunque la distribución del pluriempleo actual presenta porcentajes similares por género (12,8% en mujeres, frente al 12,4% en hombres), las motivaciones muestran diferencias significativas.

En concreto, según este estudio, casi la mitad de las mujeres pluriempleadas (49,4%) afirma verse obligada a compatibilizar trabajos para llegar a fin de mes, superando en más de 10 puntos a los hombres (38,9%). En cambio, los varones registran mayor proporción en la búsqueda de ahorro (25,7% frente al 21,7% femenino) o en el desarrollo profesional (12,5% frente al 7,8%).

Por edades, aunque los jóvenes de 18 a 24 años registran la tasa más alta de pluriempleo (17,3%), la mayoría lo hace con el objetivo de ahorrar (45,6%). Por el contrario, a partir de los 25 y hasta los 44 años, más del 45% lo necesita por razones económicas para llegar a fin de mes y afrontar gastos de vivienda o cargas familiares.

EDUCACIÓN, EL SECTOR CON MÁS PLURIEMPLEADOS

El análisis por nivel de formación refleja que la mayor tasa de pluriempleo activo se da en las personas sin estudios (16,7%), seguidas de aquellas con estudios de postgrado o máster (14,9%) y con estudios universitarios (13,2%). Los niveles educativos medios y básicos registran menores tasas de pluriactividad.

Randstad explica que en los niveles educativos más bajos el pluriempleo responde a una necesidad de ingresos (más del 71% si se suma llegar a fin de mes y pagar deudas), mientras que al aumentar la titulación cobran peso los motivos estratégicos, como en los perfiles con postgrado, donde un 16,55% lo hace por desarrollo profesional.

Por sectores, educación es la actividad con mayor incidencia, ya que el 73,4% de sus profesionales tiene o ha tenido más de un empleo, y casi el 30% lo mantiene actualmente. Le siguen de cerca el sector servicios (70,4%) y la sanidad (69,1%).

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y CANARIAS LIDERAN EL PLURIEMPLEO

Randstad subraya que el pluriempleo en España está "fuertemente condicionado" por la estructura productiva y la ubicación geográfica.

Según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, España ha marcado un récord histórico, concentrando el sector servicios y la hostelería al 87,5% de los profesionales que simultanean puestos a nivel nacional.

A nivel territorial, la presión del pluriempleo se intensifica en Andalucía (16%), Cataluña (13,6%) y Canarias (13,5%).

Según Randstad, la alta presencia de contratos parciales o fijos-discontinuos propios del turismo en estas regiones, combinada con la inflación en el mercado del alquiler y la vivienda vacacional, obliga a miles de trabajadores a buscar empleo adicional para cubrir sus costes.