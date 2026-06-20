El 112 Asturias recibió más de 60.000 llamadas en mayo y gestionó cerca de 25.700 incidentes

Archivo - Bomberos del SEPA trasladan a un hombre al hospital tras sufrir un esguince en Cabrales - 112 ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha recibido un total de 60.228 llamadas durante el pasado mes de mayo, lo que supone una media diaria de 1.943 comunicaciones, según los datos difundidos por el organismo autonómico.

Del total de llamadas registradas, 42.547 han estado relacionadas con situaciones de emergencia. Además, se han contabilizado 2.481 llamadas informativas y 2.051 llamadas de trabajo.

Estas comunicaciones han derivado en la apertura de 25.727 incidentes que han requerido la movilización de algún tipo de recurso, con una media diaria de 830 actuaciones. La mayor parte de los incidentes, en concreto 19.095, han correspondido a la categoría de atención sanitaria.

Asimismo, el SEPA ha registrado 3.375 incidentes vinculados a la seguridad ciudadana y la seguridad vial, además de 700 accidentes de tráfico.

Por su parte, la red de parques de Bomberos de Asturias ha realizado durante el mes de mayo un total de 720 salidas para diferentes intervenciones. De ellas, 155 han estado relacionadas con incendios, distribuidas entre 64 actuaciones por incendios forestales y 91 por incendios urbanos.

Los bomberos también han efectuado 66 salidas para rescates, diez para rastreos y 29 por accidentes de tráfico. A estas actuaciones se suman 198 intervenciones para la retirada de elementos peligrosos, principalmente vinculadas a la retirada de himenópteros.