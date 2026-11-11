Miles de manifestantes reclaman en Gijón una vivienda y salarios dignos. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una barricada de neumáticos ardiendo ha marcado este miércoles el arranque de una manifestación en la que varios miles de personas han recorrido las calles de Gijón, desde la Casa Sindical hasta la plaza Mayor, para reclamar una vivienda y salarios dignos y una contención de los precios.

Por su lado, el secretario general de CCOO en Gijón, Jorge Espina, ha resaltado que este es un "día de reivindicar muchas cosas", a lo que se ha mostrado orgulloso por la respuesta dada en su ciudad, de sumarse a las luchas de la clase trabajadora.

"No se puede vivir sin techo, por lo tanto, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental", ha advertido Espina, en declaraciones a los medios de comunicación desde la plaza Mayor.

"No se puede vivir sin salarios y, por lo tanto, la reivindicación de los salarios es algo básico para un sindicato, y no se puede vivir sin recursos y, por lo tanto, esta carestía de la vida no se soporta", ha remarcado.

"Orgullosos hoy de tener a la ciudadanía detrás de los sindicatos, detrás de los movimientos sociales, detrás de la gente que lucha", ha destacado el dirigente sindical local. En el caso de Gijón, ha señalado que la cifra de seguimiento de la huelga es de un 80 por ciento, con paro total en empresas como ArcelorMittal, Emtusa, Emulsa o Trefilería Moreda, donde solamente han entrado a trabajar la gente con servicios mínimos.

Por este motivo, Espina ha incidido en que frente a aquellos que dudaban de los motivos de la convocatoria de la huelga, hoy lo mejor para desmentirlo "es esta plaza mayor llena de gente que reclama lo que son sus derechos". En este sentido, ha dicho que están "muy contentos, muy satisfechos" del apoyo en el paro y del apoyo en las calles.

En el caso de UGT, el secretario general en Gijón, Iván del Corro, Bueno, ha explicado que lo que comenzó con una reivindicación sobre la vivienda, al final se amplió a los salarios, a los precios que están "sobredimensionados", y a la clase trabajadora que se ve "perjudicada claramente".

Ha señalado, también, como a raíz de las acampadas convocadas por el Sindicato de Inquilinas, que causó "un gran estupor" a la sociedad española, desembocó en la idea de convocar una huelga general y buscaron el apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO.

Sobre ello, ha apuntado que ellos no son ajenos a esta problemática, por lo que se sumaron a esta convocatoria de huelga general "para reivindicar mejores salarios, que la vivienda sea accesible para todos y que los precios no abusen de ellos".

Respecto a la acusación del Sindicato de Inquilinas que 'afán de protagonismo' de UGT y CCOO en esta manifestación, ha recalcado que son ellos los sindicatos convocantes y ha defendido que si son necesarios para esta movilización, "tendremos que tener nuestro pequeño también protagonismo, evidentemente, porque si no, al final, esto no se podía haber celebrado".

Por parte de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Juan Manuel Martínez Morala ha opinado que cree "que esta vez va a ser la única huelga general que en vez de terminar el problema aquí, empieza".

A su juicio, la sociedad va a pedir a todos los sindicatos y organizaciones y partidos que hagan algo porque la carestía de la vida, la precariedad laboral y el tema de la vivienda "cada vez se van a poner peor". Incluso, ha vaticinado que toda Europa va a ir a la huelga general. "Esto digamos que es un calentamiento", ha apostillado.

Morala ha indicado que, si bien quizás en Asturias todavía el problema de la vivienda no está más generalizado, en Madrid y Barcelona sí se ha visto, por la respuesta a la huelga general, que ha sido, según él, incluso superada de lo que preveían los sindicatos.

Ha destacado, en Asturias, que el Tallerón, de Indra, paró, como también lo hizo Thyssen, Emulsa y, en Emtusa, hubo bastante paro en el transporte, a lo que ha sumado que hay mucho comercio cerrado.

"Yo creo que esto es una huelga de calentamiento porque los problemas, la vivienda es un problema gordo, pero para todos", ha insistido, a lo que ha llamado la atención sobre que hay mucha gente en el Albergue Covadonga, que pese a ser albañiles, pernoctan allí porque no encuentran ni una habitación.

SINDICATO DE INQUILINAS

El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha acusado a CCOO y UGT de romper la unidad sindical a la hora de celebrar la manifestación de esta huelga general.

Si bien los dos sindicatos mayoritarios, junto a CSI y otras organizaciones sindicales, partían a las 11.30 horas de la Casa Sindical, con llegada al Ayuntamiento a las 12.00, el Sindicato de Inquilinas había convocado a esta última hora la salida desde la Sindical, lo que hizo que muchos manifestantes llegarán más tarde frente al Ayuntamiento.

"No quieren luchar por sus afiliados, quieren protagonismo, se ha quejado sobre la falta de unidad una de sus portavoces, Mariana García. "Han roto todos los acuerdos que teníamos con ellos, que llevábamos trabajando durante un mes, han querido ocupar un espacio en el que no han trabajado", ha protestado, por su parte, Celia Flores.

Ambas han reclamado la bajada de los precios de los alquileres hasta un 50 por ciento y han motivado esta huelga "por la falta de escrúpulos que tienen ahora mismo todos los gobiernos en contra de la vivienda".

En cuanto a la manifestación, más de hora de su llegada a la plaza Mayor, continúan los vítores de consignas, sin que apenas se haya movido nadie ni de las calles aledañas. Cánticos como "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "Qué bote, que bote, rentista el que no bote" o "Con estas manos, cuidamos tus ancianos", se han sucedido durante la movilización.