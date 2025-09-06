La 14ª etapa de La Vuelta 2025 saldrá este sábado de Avilés, con final en La Farrapona

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avilés será este sábado el punto de partida de la décimo cuarta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025. El pelotón partirá a las 13.30 horas del Centro Niemeyer en una salida neutralizada que recorrerá el casco urbano antes del lanzamiento oficial en la AS-19, a la altura de la factoría de Fertiberia. La etapa finalizará en el Alto de La Farrapona, en el concejo de Somiedo.

El recorrido neutralizado atravesará puntos emblemáticos de la ciudad como el puente azud, la avenida de Gijón, la calle del Muelle, la calle de La Muralla -donde recientemente se ha descubierto un tramo de la muralla medieval-, la calle de La Cámara, la plaza de España, las calles San Francisco y Galiana, y la avenida de Cervantes. Desde allí, los ciclistas continuarán por la calle Gutiérrez Herrero, la glorieta de Los Canapés y la calle Santa Apolonia, hasta alcanzar la AS-19 donde se dará la salida lanzada.

La Policía Local no tiene previsto establecer restricciones previas al estacionamiento ni a la circulación. No obstante, se realizarán cortes de tráfico puntuales minutos antes del paso del pelotón, que se reabrirán inmediatamente tras su paso. Los establecimientos hosteleros ubicados en el recorrido deberán retirar el mobiliario de las terrazas entre las 12.00 y las 13.30 horas.

Previamente, a partir de las 12.20 horas, la caravana publicitaria de La Vuelta recorrerá el mismo itinerario que el pelotón. Además, en la plaza del Centro Niemeyer se podrá seguir de cerca el control de firmas, los preparativos de los equipos y el ambiente previo a la etapa. Por otro lado, el parque de Ferrera acogerá un globo aerostático promovido por el Principado, disponible para el público entre las 11.00 y las 12.30 horas sin necesidad de inscripción.