Unos 150 ciclistas participan en la XXXIII Marcha Cicloturista Villa de Gijón en homenaje a Pedro Ruiz Cabesnaty

Cartel de la XXXIII Marcha Cicloturista Villa de Gijón. - AYTO. DE GIJÓN

GIJÓN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo de Las Mestas acoge este domingo la salida de la XXXIII edición de la Marcha Cicloturista Villa de Gijón. La emblemática prueba, organizada por el Grupo Ciclista Buenavista en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal (PDM), cuenta con un recorrido de 100 kilómetros que discurrirá por diversas localidades asturianas.

La edición de este año rinde homenaje al exciclista profesional español Pedro Ruiz Cabestany. El deportista, que desarrolló su carrera profesional entre los años 1984 y 1994, acumuló un total de 23 victorias en su palmarés.

La marcha ha estado abierta a la participación de ciclistas mayores de 17 años con licencia federativa, así como a mayores de 18 años mediante licencias de un día. Tras cerrarse el periodo de inscripciones el pasado 20 de mayo, los corredores completaron la recogida de sus dorsales entre la tarde de ayer sábado en el Decathlon de Porceyo y las primeras horas de la mañana de este domingo en el propio complejo de Las Mestas.