'Que 20 años no es nada': la muestra en Tapia que repasa dos décadas de resistencia a la mina de oro en Salave

Cartel de la exposición 'Que 20 años no es nada' en Tapia de Casariego - ORO NO
OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La antigua Casa de Cultura de Tapia de Casariego acoge desde este sábado, 19 de septiembre, la exposición 'Que 20 años no es nada', un recorrido por más de dos décadas de movilización vecinal frente a los sucesivos intentos de implantar una mina de oro en Salave.
La muestra, organizada por Cultura contra el Expolio y la Asociación Cultivarte, con la colaboración de la Plataforma Oro No, reúne testimonios, imágenes y materiales que narran cómo se ha vivido este proceso desde dentro.
La organización señala en not de prensa que, si bien "parece" que siguen en el mismo punto, "en veinte años han pasado muchas cosas". "Con esta exposición queremos relatar lo que ha sido este proceso para nosotros, cómo lo hemos vivido y qué hemos aprendido", han explicado.
La inauguración será a las 19.00 horas de este sábado y la muestra permanecerá abierta hasta el próximo 4 de octubre. El horario de visita será de lunes a viernes, de 18.30 a 21.00 horas, y los sábados y domingos de 13.00 a 14.30 horas y de 19.00 a 21.00 horas, con entrada libre.