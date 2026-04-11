2025 se cerró con un mayor número de escolares usuarios de comedores, extraescolares culturales y talleres TIA

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OVIEDO/AVILÉS 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ya tiene disponible para su consulta en la web municipal la Memoria de 2025 del Servicio de Educación. A través de la misma se hace un repaso del pasado curso escolar, 2024/2025, y de las actividades municipales, servicios y proyectos ofrecidos a la comunidad educativa. Se puede consultar haciendo clic en el siguiente enlace: https://aviles.es/memorias-anuales El documento recoge las estadísticas relativas a la participación de la ciudadanía en los servicios educativos municipales y la incidencia en los mismos del sistema de bonificaciones por razón de renta o por ser familia numerosa.

Así, por ejemplo, la Memoria destaca que el número de usuarios de comedor se incrementó de 1.119 en 2024 a 1.134 en 2025; el número de familias bonificadas pasó de 41,82% en 2024 a 45,41% en el año pasado, siendo que, el total de familias con una bonificación absoluta (pues el rango abarca desde el 20% del precio público hasta el 100%), se incrementó de un 69,02 a un 71,26%.

Otra variación positiva se da en las actividades extraescolares culturales. Así destaca el Ayuntamiento avilesino que si en el curso 2023/2024 se ofrecieron 35 actividades con una matriculación de 617 participantes, este 2024/2025 se desarrollaron 38 actividades con 665 participantes, lo que conllevó un aumento de las bonificaciones, pasando del 34,36% de las familias al 46,47%.

Notable resulta también la mejora en la oferta de plazas de los Talleres Infantiles de Avilés (TIA), uno de los servicios de conciliación más demandados, pues supone la prestación de talleres los días no lectivos que sigan siendo hábiles. Si en 2024 fueron 1.393 las personas usuarias, en 2025 esa cifra llegó a 1.593, lo que supuso un esfuerzo municipal de ampliación de 200 plazas, fundamentalmente en la época estival. Paralelamente, se incrementó la concesión de bonificaciones, hasta llegar a 892 en 2025 (650 en 2024).

Dos de los programas más reconocidos en el marco de la prevención y reducción del absentismo escolar, el Acompañamiento Socioeducativo y el TRANSIT, también tienen su espacio en la Memoria.

El primero de ellos se desarrolló en 11 centros y contó con 175 participantes, 30 más que en el curso anterior. En el TRANSIT se mantuvo el desarrollo en los 5 IES trabajando con 9 familias, pero se disminuyó la atención a alumnado concreto de 88 a 72 participantes, puesto que la necesidad en este caso fue menor, fruto también del trabajo previo en primaria.

Esta Memoria también refleja la mayor intervención en los centros educativos municipales en cuanto al gasto en mantenimiento, pues si en 2024 fue de 988.816,53 euros, en 2025 se elevó a 1.178.488,84 euros. También aumentaron las intervenciones con las brigadas municipales, que pasaron de 533 a 652.