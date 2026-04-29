De los 23 grados a las tormentas: el tiempo da un vuelco en Asturias para el puente de mayo

La Aemet prevé un inicio de puente con 23 grados en algunas zonas, pero avisa de un cambio radical con tormentas para el fin de semana

La bahía de San Lorenzo, en Gijón, en un día de nubes y claros.
La bahía de San Lorenzo, en Gijón, en un día de nubes y claros. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 9:59
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   OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El puente de mayo en Asturias registrará una evolución meteorológica marcada por la inestabilidad, con una primera mitad de jornadas despejadas y un cierre de fin de semana condicionado por precipitaciones generalizadas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas alcanzarán sus valores máximos este jueves y viernes, con hasta 23 grados en puntos como Cangas del Narcea, antes de que la entrada de un frente a partir del sábado provoque una bajada térmica y lluvias en todo el Principado.

   Mientras el jueves se esperan lluvias débiles y dispersas y temperaturas máximas en ascenso --hasta los 23 grados en Cangas del Narcea--, el viernes se esperan intervalos nubosos en prácticamente la totalidad del territorio asturiano, con probabilidad de lluvia escasa en el centro y Cordillera. Las temperaturas se mantendrán estables el viernes con mínimas que oscilan entre los 8 grados de Langreo y los 13 de Llanes, y las máximas entre los 23 de Cangas del Narcea y los 18 de Llanes.

   El sábado la previsión de la Aemet refleja cielos muy nubosos con lluvia en toda Asturias, con algún claro en la zona de Valdés. A pesar de la lluvia, las temperaturas se mantendrán estables entre mínimas de 10 y 13 grados y máximas de entre 18 y 20 grados en todo el Principado.

   El domingo, último día del puente de mayo, la previsión apunta a cielos cubiertos con lluvia en toda Asturias y una bajada generalizada de las temperaturas. Las mínimas oscilarán entre los 9 grados de Cangas del Narcea y los 12 que se registrarán en Avilés, Gijón, Llanes y Navia; mientras que las máximas se quedarán entre los 15 grados de Oviedo, Llanes y Langreo o los 17 de Navia.

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