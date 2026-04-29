De los 23 grados a las tormentas: el tiempo da un vuelco en Asturias para el puente de mayo

La bahía de San Lorenzo, en Gijón, en un día de nubes y claros. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El puente de mayo en Asturias registrará una evolución meteorológica marcada por la inestabilidad, con una primera mitad de jornadas despejadas y un cierre de fin de semana condicionado por precipitaciones generalizadas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas alcanzarán sus valores máximos este jueves y viernes, con hasta 23 grados en puntos como Cangas del Narcea, antes de que la entrada de un frente a partir del sábado provoque una bajada térmica y lluvias en todo el Principado.

Mientras el jueves se esperan lluvias débiles y dispersas y temperaturas máximas en ascenso --hasta los 23 grados en Cangas del Narcea--, el viernes se esperan intervalos nubosos en prácticamente la totalidad del territorio asturiano, con probabilidad de lluvia escasa en el centro y Cordillera. Las temperaturas se mantendrán estables el viernes con mínimas que oscilan entre los 8 grados de Langreo y los 13 de Llanes, y las máximas entre los 23 de Cangas del Narcea y los 18 de Llanes.

El sábado la previsión de la Aemet refleja cielos muy nubosos con lluvia en toda Asturias, con algún claro en la zona de Valdés. A pesar de la lluvia, las temperaturas se mantendrán estables entre mínimas de 10 y 13 grados y máximas de entre 18 y 20 grados en todo el Principado.

El domingo, último día del puente de mayo, la previsión apunta a cielos cubiertos con lluvia en toda Asturias y una bajada generalizada de las temperaturas. Las mínimas oscilarán entre los 9 grados de Cangas del Narcea y los 12 que se registrarán en Avilés, Gijón, Llanes y Navia; mientras que las máximas se quedarán entre los 15 grados de Oviedo, Llanes y Langreo o los 17 de Navia.