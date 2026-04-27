Un 2,88% de los conductores controlados en la campaña de la DGT fueron denunciados por superar los límites de velocidad

Archivo - Un agente de la Guardia Civil - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha desarrollado entre los días 13 y 19 de abril una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad, en la que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias establecieron 111 puntos de control y verificaron la velocidad de 43.432 vehículos.

Esta cifra supone un incremento de más de 28.000 vehículos controlados respecto a la última campaña, realizada en agosto de 2025. Del total de vehículos controlados, 1.253 conductores (un 2,88%) fueron denunciados por superar los límites de velocidad.

Por tipo de vía, poco más de la mitad de las infracciones se registraron en autopistas y autovías, con 640 conductores denunciados, que representan el 51% del total, mientras que el 49% restante correspondió a carreteras convencionales (613 denuncias).

En el ámbito penal, ningún conductor fue puesto a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. A estos resultados se suman los controles realizados por policías y locales en sus respectivos ámbitos de competencia, una colaboración que refuerza el mensaje de respeto a los límites de velocidad en cualquier tipo de vía, según han informado desde la DGT.