324 deportistas participan este sábado 28 en el XXXVII Trofeo Avilés de Natación

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Avilés acogerá este sábado 28 de marzo el XXXVII Trofeo Avilés de Natación, organizado por el Club Natación Avilés con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés y que se enmarca en la programación de las actividades deportivas de las Fiestas de El Bollo.

La cita se presentó este jueves por parte del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. La misma reunirá a un total de 324 deportistas (140 nadadores y 184 nadadoras) de 12 clubes procedentes de Asturias (CN Avilés, CN Cuencas Mineras, CN Ciudad de Oviedo, RGC Covadonga), Galicia (C. Marina Ferrol, CN Ferrol, RCN Vigo), Castilla y León (CD Torrelago Wellness, Natación Casa de Asturias), Madrid (CD Ciudad de Alcorcón, CN Madrid Moscardó) y Cantabria (CN Camargo).

En la presentación el concejal de Deportes estuvo acompañado por una representación del club encabezada por su presidente, Marcos Galende y su director técnico, Ignacio Díaz; y de la doctora Mónica Cachero responsable de la Clínica Cachero que patrocina el gran premio de natación.