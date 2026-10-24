El 38 Premio 'Villa de Avilés' - Ceravi de cerámica contemporánea expone las obras presentadas por los 20 finalistas

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 38 Premio 'Villa de Avilés' - Ceravi de cerámica contemporánea expondrá, del 27 de octubre al 20 de noviembre, las obras presentadas por los 20 ceramistas seleccionados como finalistas en esta edición.

La muestra se podrá contemplar en la Factoría Cultural, tras su inauguración el martes 27 a las 19.00 horas. Se trata de un certamen de larga trayectoria que tiene como objetivos fomentar la creación cerámica contemporánea, visibilizar el trabajo de artistas consolidados y emergentes, y ofrecer un espacio de exposición y reconocimiento.

Según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Avilés, fueron en total 34 los y las ceramistas presentados entre el 14 y el 30 de septiembre. El comité de selección ha valorado positivamente la calidad técnica, el enfoque artístico y la coherencia de las 20 propuestas seleccionadas.

Entre los materiales utilizados están gres ahumado, gres negro, loza con chamota, engobes, esmaltes, calcamonías cerámicas personalizadas, óxidos, porcelana y áridos locales, loza rallada decorada con bajo cubierta, o papel de porcelana, entre otros. En cuanto a las técnicas, se han utilizado torno, modelado, bajo relieve, planchas o técnicas mixtas.

Las 20 obras seleccionadas optan a tres diferentes galardones: el Premio 'Villa de Avilés', el Premio 'Innovación' y el 'Premio del Público', gracias a la colaboración entre la Fundación Municipal de Cultura, la Mancomunidad Comarca Avilés y el Rotary Club Balagares.