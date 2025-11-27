Un 66,5 por ciento de los 600 encuestados por Podemos rechaza edificar en el 'Solarón' y pide que sea un parque

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha presentado este jueves el resultado de la encuesta realizada a los gijoneses sobre el destino que prefieren para los terrenos del 'Solarón', que arroja que un 66,5 por ciento descarta que haya edificaciones y desearía que se convirtiera en un gran parque.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que se han realizado 600 entrevistas telefónicas, en las que se ha hecho una sola pregunta: ¿Qué cree que debe hacerse con el 'Solarón' convertirlo en el parque o edificar?.

Las encuestas están segmentadas por los seis distritos de manera proporcional a la población de cada uno. Se ha preguntado, asimismo, a todas las franjas de edad e ideologías políticas de cada uno de los grupos municipales de la Corporación gijonesa.

Para Suárez, estos datos son "suficientemente contundentes" para que este Gobierno reaccione y rectifique. Son "absolutamente abrumadores", ha insistido la portavoz de Podemos, quien ha señalado que entre los votantes del PP encuestados, los más reacios a un gran equipamiento verde, son un 26 por ciento más los que quieren el parque que los que quieren edificar.

Por todo ello, ha considerado que con estos datos no hay argumentos para arrebatar el futuro a la ciudadanía de Gijón, a lo que ha remarcado la importancia de contar con refugios climáticos.

Eso sí, ha apuntado que sería necesario realizar un proceso participativo para su desarrollo. Suárez ha recalcado que este parque es un proyecto de ciudad. Unido a ello, ha indicado que pese a que hay un apoyo más claro de los residentes de la zona Centro, la idea del parque cuenta con un apoyo de otras zonas más castigadas 'por la contaminación de la ciudad.

Ha recordado, unido a ello, que Foro, en campaña electoral, incluía un gran parque para el 'Solarón', incluso con un lago, por lo que le ha retado a cumplir con las expectativas creadas.

"Fue la gran mentira de la campaña electoral de Carmen Moriyón", ha afirmado con alusión a la alcaldesa gijonesa. Suárez ha resaltado que el Gobierno local sabe que este parque es el futuro de la ciudad y que es lo que la gente quiere.

"Xixón quiere parque", ha destacado Suárez, quien ha asegurado que no van a cejar en su empeño por convertir el 'Solarón' en una gran zona verde. Ha apuntado, además, en que harán llegar al Gobierno local y a entidades sociales el resultado de esta encuesta.