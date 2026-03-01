El 76% de los asturianos, dispuesto a aumentar sus compras en el comercio local si adoptara prácticas más sostenibles

Programa Comercio Verde - GOBIERNO DE ASTURIAS

Un estudio demoscópico encargado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano y por Cogersa revela que el 75,9% de los consumidores compraría más en las tiendas de su barrio si estas adoptaran prácticas más respetuosas con el medio ambiente.

Según ha informado el Gobierno asturiano este domingo, ese dato avala la estrategia del programa Comercio Verde Asturias que impulsa el Gobierno de Asturias, que tras una experiencia piloto en Luanco (Gozón) en 2024, inició el año pasado su despliegue en Avilés y Parres. La intención de la consejería es ampliar su desarrollo a Corvera, Mieres, Navia, Bimenes y Cabrales a lo largo de este año.

El objetivo de este programa es dotar de herramientas a los establecimientos minoristas que los diferencie frente al resto de formatos y les permita capitalizar la buena imagen que ya tiene el comercio tradicional entre los consumidores, pues el 64% de la ciudadanía lo percibe como el formato que mejor gestiona sus residuos.

El sondeo se ha realizado con una muestra de mil entrevistas a particulares y a 800 a profesionales del comercio minorista y revela que el sector está preparado para el cambio: un 85,8% de los comerciantes se declara "bastante o muy comprometido" con la sostenibilidad. Sin embargo, aseguran necesitar apoyo para superar barreras como la falta de conocimientos técnicos (citada por el 49,9%) o la inversión en eficiencia.

Para responder a estas inquietudes, Cogersa desplegará en los nuevos municipios adscritos al programa líneas de trabajo que incluyen auditorías energéticas personalizadas, planes de reducción de residuos y campañas de visibilidad para que la ciudadanía identifique y premie a los comercios adheridos