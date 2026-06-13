El 82,1% de los hogares asturianos tiene capacidad de ahorro, el mayor dato por comunidades autónomas según Cofidis - COFIDIS

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 82,1% de los hogares asturianos tiene capacidad de ahorro, lo que sitúa al Principado como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de familias que pueden ahorrar, según el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026.

Tras Asturias se sitúan Cantabria (81,8%) y País Vasco (81,5%), de acuerdo con el estudio, que analiza hábitos de consumo y situación financiera de los hogares en España. En el caso asturiano, el 18% de los hogares no ahorra nada y un 33% ahorra menos del 10% de sus ingresos.

El informe indica además que el 51,3% de los hogares asturianos ha tenido que tomar alguna decisión residencial vinculada al coste del alquiler. Entre las más habituales figuran trasladarse a las afueras (20,5%), mudarse a una vivienda más pequeña y económica (15,4%) o retrasar la emancipación (10,3%).

Asimismo, el 51% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, por encima de los niveles recomendados para evitar situaciones de sobreendeudamiento. El estudio apunta también que el 28% de los inquilinos compensa este gasto reduciendo otras partidas del presupuesto familiar, mientras que un 7,7% recurre a ayuda de familiares o amigos.

El informe señala además que un 64% de los hogares puede pagar el alquiler únicamente con su salario, aunque tanto inquilinos como propietarios han recurrido en algunos casos a ahorros o financiación externa para afrontar los gastos, reflejando la presión del coste de la vivienda sobre los presupuestos familiares.

Por último, el estudio recoge que el 9,9% de los hogares asturianos vive con ingresos iguales o inferiores a 1.000 euros mensuales.