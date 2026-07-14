El 87% de los centros escolares de Asturias participó en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, preside la reunión de balance del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha presidido este martes la reunión de balance del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, en el que han participado el 87% de los centros escolares del Principado de Asturias durante este pasado curso 2025-2026.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, en la reunión han participado el director del Área de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno, José Antonio Fernández Espina; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Verónica Fernández; la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación de la Consejería de Educación, María Dolores Bueno; y representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

La delegada ha calificado de "muy satisfactoria" la implantación de esta iniciativa del Ministerios del Interior, que ha llegado a 350 centros asturianos, consolidándose como herramienta eficaz en la promoción de la convivencia, la prevención de riesgos y la mejora de la seguridad.

En total, se desarrollaron 2.108 charlas y actividades formativas, impartidas por 43 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y se alcanzó a 82.555 alumnos y alumnas. La valoración de los centros participantes también ha sido positiva.

La puntuación media obtenida por el Plan Director asciende a 3,8 puntos sobre 4, y "la práctica totalidad" manifiesta además su intención de volver a participar en el curso 2026-2027.

ACTIVIDADES MÁS DEMANDADAS

Entre las temáticas más demandadas por los centros educativos participantes destacan las relacionadas con los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la ciberseguridad y la prevención del acoso escolar y el ciberacoso.

También han tenido una elevada demanda las actividades centradas en la prevención del consumo de alcohol y drogas, la violencia contra la mujer y la ciberviolencia de género, la seguridad vial, la protección de la naturaleza y la prevención de los delitos de odio y la discriminación.

Junto a las charlas formativas y la vigilancia de los entornos escolares, el Plan Director ha desarrollado un conjunto de actuaciones complementarias como visitas a dependencias policiales y de la Guardia Civil, acciones de orientación profesional, o reuniones con equipos directivos y profesorado.