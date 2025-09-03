Las 92 escuelas infantiles inician el curso con 4.269 alumnos mientras se avanza en su integración en la red autonómica

Reunión de la consejera de Educación, Eva Ledo, con las direcciones de las escuelas de primer ciclo de Infantil. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 92 escuelas de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) de Asturias comenzarán este jueves el curso escolar 2025-2026 con 4.269 alumnos matriculados. Del total de estos centros, 38 ya forman parte de la red autonómica de escuelas infantiles, con 921 matriculados y 155 técnicas de educación infantil (TEI).

Asimismo, de las 38 escuelas infantiles en funcionamiento, 16 proceden de la primera fase de la red, mientras que otras 22 eran de titularidad municipal que este mes se han integrado en la red del Principado.

La fase 1 se completará con otros quince centros, que se irán abriendo a medida que concluyan las obras y se doten de los recursos necesarios. En fechas próximas, se inaugurarán las escuelas de Vega (Sariego), Lugones (Siero) y Las Campas (Oviedo). En paralelo, está en marcha la fase 2 compuesta por otros 17 centros, cuya apertura está programada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

En cuanto a los restantes equipamientos pertenecientes a los ayuntamientos, la integración se producirá en dos bloques programados para enero y septiembre de 2026, respectivamente.

La consejera de Educación, Eva Ledo, se ha reunido este miércoles con las direcciones de todas las escuelas autonómicas, así como de los centros aún no integrados, pero con direcciones docentes del Principado, para informar de las novedades del inicio de curso. También han participado las directoras generales de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno.

Ledo ha detallado la situación de la red autonómica, con las previsiones de crecimiento e integración. Una vez completadas las cuatro fases previstas, el Principado contará con 92 centros en 70 de sus 78 concejos. Tan solo quedarán sin este servicio los municipios sin censo infantil de 0 a 3 años o aquellos que hayan renunciado voluntariamente.

En la reunión también se ha explicado el procedimiento de designación de las direcciones, donde los aspirantes deberán presentar un proyecto y una comisión se encargará de la selección. Si no hubiera candidaturas, el Servicio de Inspección Educativa se encargaría de realizar una propuesta, o bien se recurriría a una convocatoria de interinidad. En todos los casos, la función directiva se desarrolla en comisión de servicios.

Además, se ha informado de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, que se ha reunido en tres ocasiones desde junio, y que trabaja en la elaboración de un reglamento de organización y funcionamiento de estas escuelas. Para ello, se va a constituir una mesa de trabajo técnica.

Por último, la consejería ha comunicado el calendario escolar para el nuevo curso, que se desarrollará desde mañana, día 4 de septiembre, hasta el martes 28 de julio de 2026.

Tras la planificación de principios de curso, los responsables del servicio de 0 a 3 años han mantenido otra reunión con las nuevas direcciones para abordar cuestiones específicas sobre la gestión y apertura de los centros, los convenios, las contrataciones de servicios y equipamientos, la admisión de alumnado o la coordinación con las distintas administraciones, entre otros asuntos.