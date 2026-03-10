Abierta la convocatoria del programa Cultura en Rede, con un nuevo circuito dedicado a la cultura sidrera

Cultura en Rede - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha publicado la convocatoria para la presentación de proyectos a los circuitos culturales del programa Asturies, Cultura en Rede correspondientes al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2026. La hora y fecha límite de presentación de las solicitudes serán las 23.59 horas del miércoles 18 de marzo de 2026.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de un circuito específico dedicado a la cultura sidrera, que se suma a las líneas de programación cultural impulsadas por el Gobierno de Asturias para facilitar la circulación de propuestas culturales por el conjunto de los concejos asturianos, según ha informado el Gobierno de Asturias

La creación de este nuevo circuito responde a la declaración, en 2024, de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento internacional a un universo cultural profundamente arraigado en Asturias.

Este patrimonio abarca desde el cultivo de la manzana en las pumaradas hasta la elaboración artesanal en los llagares, el escanciado como gesto social identitario y el consumo colectivo en chigres, fiestas y celebraciones populares.

A través de este nuevo circuito, que está dotado con 100.000 euros, la consejería impulsará proyectos de divulgación que acerquen a la ciudadanía ese patrimonio compartido, contribuyendo a poner en valor una práctica transmitida de generación en generación y que continúa evolucionando sin perder su esencia.

Esta convocatoria forma parte del compromiso asumido por el Gobierno de Asturias con la preservación y difusión de la cultura sidrera asturiana y se integra en el programa plurianual de acciones para su promoción y salvaguarda, un plan estratégico vivo que recoge más de un centenar de medidas para fortalecer, dar visibilidad y garantizar la transmisión del citado patrimonio cultural.

En este marco, la consejería impulsa una decena de circuitos entre los que también se encuentran la Cinemateca Ambulante, artes visuales, la Xira Didáctica o el programa Autores nel Camín, iniciativas orientadas a acercar el cine, la literatura, las artes escénicas y otras expresiones culturales a públicos diversos.

El programa Asturies, Cultura en Rede cuenta en 2026 con una dotación global de 1,74 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 22 % respecto al presupuesto de 2025. Esta iniciativa constituye uno de los principales instrumentos de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para favorecer la descentralización cultural y facilitar el acceso a la programación cultural en todo el territorio, garantizando los derechos culturales de la ciudadanía.

Durante el pasado año, Asturies, Cultura en Rede programó más de 1.200 actividades culturales que llegaron a 67 concejos asturianos, consolidando el programa como una de las principales redes de programación cultural del Principado.