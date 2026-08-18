Abierta la licitación de las obras para culminar la modernización de la estación de Valgrande-Pajares por 9,5 millones

Valgrande-Pajares - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha sacado a licitación por 9.501.900 euros las obras para instalar un nuevo 'telebike' de cuatro plazas y un sistema de iluminación de pistas en la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares. La contratación se pone en marcha tas autorizar el Consejo de Gobierno el gasto el pasado día 10 de agosto.

Con esta inversión, el Ejecutivo autonómico da un nuevo paso en la transformación de Valgrande-Pajares y aborda la última actuación de la segunda fase de modernización de la estación. El proyecto busca reforzar su actividad tanto en invierno como durante el resto del año, gracias a la incorporación de un remonte apto para el transporte de personas y bicicletas y a la iluminación de una parte significativa del dominio esquiable.

El nuevo 'telebike' de El Val.lón será un telesilla de cuatro plazas y pinza fija equipado con soportes específicos para bicicletas. La infraestructura complementará la telecabina Cuitunigru, mejorará la movilidad interna de la estación y facilitará el acceso a la zona alta tanto en temporada de nieve como durante el funcionamiento del futuro 'bikepark'.

Por su parte, el sistema de iluminación se instalará en la vertiente de Fuente la Reina, Arandanera y Valle del Sol, incluidos los enlaces de Martinelli y Hoya, hasta la estación motriz de la telecabina Cuitunigru. Esta actuación permitirá ampliar los horarios de uso de las instalaciones, de modo que posibilitará la práctica de esquí nocturno durante el invierno y de ciclismo de montaña en verano.

La mejora de las infraestructuras favorecerá, además, la organización de competiciones, concentraciones y otros eventos deportivos a lo largo de todo el año. Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, una actividad más continuada contribuirá a reforzar la función de Valgrande-Pajares como motor de desarrollo económico de la montaña central, al tiempo que impulsará la actividad vinculada al turismo activo, la hostelería, la enseñanza deportiva y el alquiler de material.

El contrato establece un plazo de nueve meses desde su adjudicación: tres para la redacción y aprobación del proyecto constructivo y otros seis para la ejecución de las obras.