Abierta una nueva convocatoria de los Premios Radar para reconocer la innovación emprendedora en Asturias

Archivo - Foto De Familia De La Última Edición De Los Premios Radar. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha abierto una nueva convocatoria de los Premios Radar a la Innovación Emprendedora en Asturias, dotados con 80.000 euros. Estos galardones, impulsados por la Agencia Sekuens y gestionados por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias), tienen como objetivo reconocer, fomentar y difundir las iniciativas empresariales más innovadoras del Principado, así como impulsar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

Los premios distinguen proyectos que contribuyen a transformar el conocimiento en actividad económica mediante la transferencia tecnológica, el emprendimiento innovador y la generación de empleo cualificado. Según ha informado el Principado en nota de prensa, la convocatoria está dirigida tanto a grupos de investigación con vocación empresarial como a empresas innovadoras que ya desarrollan su actividad en la comunidad.

Las candidaturas deberán formalizarse a través del registro telemático de Sekuens, junto con la documentación exigida para cada modalidad. El plazo para presentar candidaturas se abrirá este miércoles y se extenderá hasta el 13 de octubre.

La convocatoria incluye tres modalidades. La primera, el premio Radar Spin-off, dotado con 15.000 euros, destinado a investigadores y entidades con capacidad para generar nuevas empresas de base tecnológica; la segunda, el premio Radar Empresa de Base Tecnológica (EBT), que concede dos premios de 25.000 euros para reconocer los mejores proyectos empresariales de base tecnológica; y la tercera, el premio Radar EBT Impacto, con 15.000 euros, dirigido a empresas innovadoras que destaquen por el impacto económico, social, ambiental o reputacional de su actividad y su contribución al ecosistema regional de innovación.

Con el objetivo de facilitar la participación en la convocatoria, el CEEI celebrará el 14 de septiembre, a las 12:00 horas, un seminario web informativo en el que se explicarán las características de los Premios Radar, los requisitos para presentar candidaturas, el procedimiento de participación y las principales novedades de esta edición.