Abierto hasta el 22 de abril el plazo para presentar candidaturas a la dirección general de RTPA

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OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha acordado este miércoles aprobar las normas y el calendario para la elección del nuevo director general de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA).

El procedimiento establece que el plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de abril. Una vez finalizado, el calendario fija para el 4 de mayo las comparecencias de los candidatos propuestos, mientras que la votación definitiva se sustanciará en el pleno de la Junta General previsto para los días 12 y 13 de mayo.

Para que el nombramiento sea efectivo, la normativa exige que sea aprobado por una mayoría cualificada de la Junta General, lo que supone obtener el respaldo de al menos 30 de los 45 diputados. En caso de que no se logre alcanzar dicho apoyo el 12 de mayo, el Reglamento permite la elección del director general mediante mayoría absoluta, fijada en 23 diputados.