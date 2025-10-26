Abierto el plazo para que los comercios de Avilés se sumen al programa Comercio Verde Asturias

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ya está abierto el plazo de inscripción en la segunda fase del programa Comercio Verde Asturias, una iniciativa promovida por el Principado de Asturias y Cogersa, en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, dirigida a los pequeños comercios del municipio que deseen avanzar hacia una gestión más sostenible.

Este programa, de carácter gratuito, ofrece a los establecimientos participantes un diagnóstico ambiental personalizado, el cálculo de su huella de carbono, la definición de propuestas de mejora, formación especializada en sostenibilidad y acompañamiento técnico por parte de expertos.

Además, los comercios que se sumen al proyecto recibirán un distintivo identificativo que podrán exhibir en sus locales, y serán incluidos en la Guía de Comercio Sostenible de Avilés, que se difundirá entre organizadores de eventos, visitantes y otros grupos de interés.

Los comercios pueden inscribirse directamente desde la web, o consultar cualquier duda en la siguiente dirección de correo: info@comercioverdeasturias.com.