Abierto el plazo para empresas interesadas en participar en el V Reguerada Fest de Candás - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha abierto el plazo para que las empresas interesadas en participar en el espacio expositivo del V Reguerada Fest, que se celebrará en Candás del 27 al 29 de noviembre, presenten su solicitud.

Las entidades que deseen formar parte del encuentro deberán comunicar su interés antes del día 31 a la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística en el correo dxpoliticallinguistica@asturias.org.

En la solicitud, deberán indicar el nombre comercial de la empresa, una persona de contacto, el sector o tipo de actividad, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

El Principado trabaja ya en la organización de la quinta edición del Reguerada Fest, una cita de referencia para las iniciativas culturales, sociales y empresariales que incorporan la lengua asturiana como elemento de identidad y comunicación. El festival toma su nombre de Antón de Marirreguera, natural de Carreño y considerado el autor de la primera obra literaria escrita en asturiano.

Entre las principales novedades de esta edición figura la entrega de los primeros distintivos de Alfaya, la marca asturiana de uso lingüístico impulsada para reconocer a las empresas, entidades y organizaciones que integran el asturiano en su actividad cotidiana.

El Reguerada Fest volverá a ofrecer a las organizaciones participantes un escaparate para presentar sus productos y servicios, al tiempo que convertirá Candás en punto de encuentro para la cultura, la creación, el emprendimiento y la comunicación en asturiano. Durante tres días, el festival desplegará una programación diversa, con propuestas dirigidas a todos los públicos y orientadas a poner en valor la presencia de la lengua asturiana en distintos ámbitos de la sociedad.