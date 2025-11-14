Abierto el plazo de presentación para los Premios Princesa de Asturias 2026

La princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la infanta Sofia durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España). La Fundación Princesa de Asturias ha di - Raúl Terrel - Europa Press

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Princesa de Asturias 2026. La entidad ha comenzado a difundir el texto que recoge la Convocatoria y el Reglamento de los galardones, en la que será su cuadragésima sexta edición, y que ya se encuentra disponible en la página web de la Fundación.

Según ha indicado la FPA en nota de prensa, el Reglamento establece que podrán presentar candidaturas a los Premios Princesa de Asturias en sus distintas categorías los galardonados en ediciones anteriores, los componentes de los ocho jurados --siempre que las candidaturas que presenten no opten al Premio en la categoría de cuyo jurado ellos formen parte--, las embajadas españolas, las representaciones diplomáticas en España, personas e instituciones de reconocido prestigio y otras personas e instituciones invitadas por la Fundación.

Las propuestas se pueden presentar a través de la plataforma online de la Fundación, por correo electrónico y a través de la dirección de correo postal de la propia sede de la institución.

El plazo de presentación de candidaturas para todas las categorías finalizará el 5 de marzo de 2026. Cada Premio Princesa de Asturias cuenta con su propio jurado, integrado por especialistas en las materias que han de tratar. El jurado de la Concordia está constituido por miembros de los Patronatos de la Fundación.