Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de libre concurrencia a deportistas y entidades deportivas

El concejal de Deportes de Siero, Jesús Abad, junto a Virginio Ramírez, director del PDM. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Siero, Jesús Abad, ha anunciado este domingo la apertura del plazo para solicitar las subvenciones de concurrencia competitiva a deportistas y entidades deportivas que convoca el Patronato Deportivo Municipal de Siero.

Las ayudas cuentan con una partida presupuestaria de 77.220 euros y las solicitudes podrán presentarse durante quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, en el caso de las becas con destino a deportistas del concejo, estas subvenciones tienen por objeto colaborar económicamente con los gastos que se les generen durante el año en curso derivados de la práctica de la actividad deportiva individual para la que soliciten financiación.

Las ayudas están dirigidas a deportistas que carezcan de vinculación profesional con un club y que estén empadronados en el concejo de Siero con una antigüedad mínima de seis meses.

Esta línea de ayudas cuenta con una dotación de 5.220 euros. Para su concesión se tendrán en cuenta, entre otros criterios, los resultados deportivos obtenidos en la temporada anterior, los méritos logrados en pruebas internacionales de reconocido prestigio, el arraigo de la modalidad deportiva en el concejo, así como la edad del solicitante y su condición de abonado del Patronato Deportivo Municipal.

La línea de subvenciones destinada a programas y entidades de carácter deportivo tiene por objeto colaborar con los gastos derivados de la práctica de la actividad deportiva de entidades deportivas y asociaciones del concejo, así como de personas físicas en representación de grupos sin ánimo de lucro. Esta línea dispone de una consignación total de 72.000 euros, distribuida entre el baremo general, las peñas bolísticas y los grupos de montaña.

En el baremo general se valorarán aspectos como el número de licencias federativas, la participación en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, los resultados en los campeonatos oficiales federativos, el arraigo y la trayectoria de la entidad, el fomento del deporte femenino, la presencia de la imagen del Ayuntamiento de Siero o del Patronato Deportivo Municipal en equipaciones y soportes divulgativos, así como la formación en materia de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En el caso de las peñas bolísticas también se tendrán en cuenta el número de licencias federativas, la participación de las categorías inferiores, los resultados deportivos y el número y la relevancia de las competiciones que organizan.

Para los grupos de montaña se valorarán, entre otros criterios, el número de salidas realizadas, las fichas federativas, las actividades desarrolladas y el número de socios.